Caritas-Direktor gibt 2025 seinen Posten ab

Noch leitet Sonneck in der Erzdiözese Salzburg die Kommunikationsabteilung. Doch ab 2025 soll er Johannes Dines in die Caritas folgen, der in zwei Jahren pensioniert wird. Gemeinsam mit der aktuellen Stellvertreterin Dines, Andrea Schmidt, übernimmt Sonneck die Führung. Noch vor der Pensionierung Dines, soll Sonneck in das Amt herangeführt werden.