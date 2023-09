Dornauer will Pensionisten zum Arbeiten bewegen

Hoffnung nach großen Effekten

Dafür brauche es einerseits endlich altersgerechte Arbeitsplätze und andererseits auch rasche Maßnahmen, die das Arbeiten in der Pension finanziell attraktiver machen. Dornauer denkt an Steuerbegünstigungen für jene, die nach der Pensionierung noch aus Loyalität, körperlicher Eignung und gesellschaftlichen Gründen arbeiten wollen. Könnten nur zehn Prozent der Älteren zum längeren Arbeiten motiviert werden, „wären die Effekte in Pflege, Gesundheit, Handel oder Gastronomie bereits groß“.