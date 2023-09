Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Nun ist Rafi so weit, einen neuen Platz bei erfahrenen Hundefreunden zu finden. „Idealerweise mit Garten und nicht in der Stadt. Unser Schützling hat sich toll entwickelt und meistert den Alltag problemlos. Aber der neue Halter muss natürlich weiter konsequent mit Rafi trainieren, damit sich die alten Muster nicht wieder einschleichen“, zeigt sich Maggie Entenfellner erfreut. Interessenten können sich per Mail unter tierecke@kronenzeitung.at melden und weitere Infos erhalten.