Ronaldo: „Sie sagen, ich sei am Ende, aber ...“

„Der Fußball hier ist jetzt top“

Ronaldo führt mit neun Treffern und sechs Vorlagen die Scorerliste der Saudi Pro League an. Der Portugiese wurde einst für seinen Wechsel zu Al-Nassr belächelt, mittlerweile sind ihm Stars wie Karim Benzema, Neymar, Fabinho und Kante in die Wüste gefolgt. „Das ist ein tolles Land. Der Fußball hier ist jetzt top. Wir haben tolle Spieler, die Liga wird immer besser“, so Ronaldo.