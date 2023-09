Rapid gegen Sturm Graz ab 17 Uhr LIVE

Der 53-Jährige sah den Grazern am Donnerstag beim Heim-1:2 in der Europa League gegen Sporting auf die Beine. „Da haben sie nicht so gespielt wie in der Meisterschaft, mit einer anderen Grundordnung und einer anderen Spielanlage. Sie haben nicht so hoch attackiert wie sonst.“ In Wien-Hütteldorf dürfte Sturm jedoch wieder zur altbekannten Philosophie zurückkehren. „Ich rechne damit, dass sie so wie immer aus ihrer Grundordnung heraus hoch attackieren werden“, sagte Barisic.