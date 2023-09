Enttäuschende Model-Doku ++ Reality-TV-Geheimnisse

Diese Woche gehts bei „Stream On“ um vier Frauen, die die Modewelt nachhaltig geprägt haben: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington sprechen in ihrer Dokuserie „The Super Models“ erstmals über ihre Modelkarrieren und thematisieren dabei auch die unschönen Seiten der Branche. Außerdem wird’s richtig hot mit der Coming-Of-Age-Serie „Sex Education“. In der vierten und letzten Staffel des Erfolgshits geben Otis und seine Freunde ihren Mitschülern wieder pikante Tipps fürs Schlafzimmer. Und es wird ein Blick in die österreichischen Kinos geworfen, denn da läuft ab sofort die neue Doku über Ex-Kanzler Sebastian Kurz „Projekt Ballhausplatz“. krone.tv sprach bei der Premiere unter anderem mit dem Regisseur.