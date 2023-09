Einbruch auf Mariahilfer Straße: Mann (26) gefasst

Mit einem Müllsack und einer Schaufel soll sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Mann auf den Weg gemacht haben, um in ein Geschäft auf der Mariahilfer Straße einzubrechen. Der 26-Jährige konnte jede Menge Armbanduhren und Halsketten ergattern. Wirklich lange blieb das Diebesgut allerdings nicht in seinem Besitz - der Verdächtige konnte rasch gefasst werden ...