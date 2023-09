Reds zu Gast in Linz ++ Fivers sind HLA-Leader

Salzburg startet mit einem Sieg in der Champions League Saison, der LASK trifft heute Abend auf den FC Liverpool und die Fivers holen sich nach dem gestrigen Spitzenspiel die Tabellenführung in der HLA - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 21. September.