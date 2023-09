„Fahre immer schnell“: 12 Strafen in 26 Minuten

Zivile Polizeistreife wurde auf Raser aufmerksam

Pech für M. war an besagtem Tag, dass eine Polizeistreife in Zivil unterwegs war. Die wurde natürlich gleich auf den Raser aufmerksam. Warum sich der Holländer erst jetzt in der Redaktion meldet: „Ich bekam kürzlich zwei Schreiben von der Bezirkshauptmannschaft zugestellt.“ In diesen ist aufgelistet, gegen welche Gesetze im Sinne der Straßenverkehrsordnung M. auf dem Weg zum Pistenspaß verstoßen hat.