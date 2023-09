Torhüter gleicht in CL aus: „Unglaublicher Moment“

Anfänge als Stürmer

Sein toller Kopfball zum 1:1 nach Flanke von Luis Alberto in Minute 95 kam nicht von ungefähr. Denn seine Anfänge bei Treviso bestritt Provedel als Stürmer, im Alter von 15 Jahren ließ er sich in Pordenone zum Torhüter umschulen. „Mein großes Vorbild hieß Lew Jaschin, von ihm hat mir meine russische Oma oft erzählt“, sagte der 29-Jährige nach seinem Geniestreich in seinem ersten Königsliga-Spiel.