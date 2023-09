Notlagen erfunden und Geld von Seniorin ergaunert

Nein, sie kenne zwei der drei Opfer nicht, meint die zierliche Angeklagte (22) am Dienstag im Salzburger Landesgericht. Sie will auch nicht, so wie es der Staatsanwalt vorwirft, die drei Pensionisten mit erfundenen Notsituationen um ihr Geld - insgesamt 111.000 Euro - gebracht haben. „Nur eine Frau hat mir etwas gegeben.“ Die anderen Vorwürfe bestreitet sie: „Ich wollte nur Arbeit suchen und bin deshalb von Haus zu Haus.“ Aber nicht, um zu betteln. „Ich wollte putzen.“ Mit 18 ist die Kroatin schon Mama geworden. Mittlerweile hat sie drei Kinder, aber keine Krankenversicherung. Die Familie unterstütze sie, erklärt sie.