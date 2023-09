Anrufe erfolglos: Umzug wird zur Strom-Odyssee

Mail verschwand in der Versenkung

Warum die beiden keine Antwort auf ihr Anliegen bekommen haben, liegt laut Schmid an einer Verkettung unglücklicher Umstände: „In diesem Fall hat niemand was falsch gemacht. Der Kunde wusste nicht, dass das zwei verschiedene Unternehmen sind, das ist verständlich, das wissen viele nicht.“ Im Regelfall werde dieser Vertrag umgemeldet, durch den mehrmonatigen Leerstand musste dieser jedoch neu abgeschlossen werden. Die Mails an die Tiwag wurden an die Tinetz weitergeleitet, dort wartete man auf die Anfrage der Mieter. Das würde somit auch erklären, warum das Paar keine Rückmeldung erhielt.