Radln promoten und für alle sicherer machen

Kidical Mass in Neusiedl

Um die Exekutive aber nicht zu brauchen, wären Radwege wichtig. Vor allem für die Kleinen. Denn: Die meisten Kids fahren gerne Rad. „Leider ist das in der Stadt oft nicht sicher möglich“, so Rosman. Darauf möchte man am Samstag in Neusiedl am See hinweisen. Beim „Kidical Mass“ fahren alle die möchten als Gruppe und geschützt durch die Stadt. Start ist um 14.30 Uhr in der Kellergasse 2 in Neusiedl am See. Mehr auf kidicalmass.at.