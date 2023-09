Austria-Coach Wimmer klagt: „Unerklärlich!“

Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Es ist völlig unerklärlich, wie man so eine erste Hälfte abliefern kann, vor allem, weil wir davor sehr gut trainiert haben. Wir haben am Ende verloren, weil wir den einen oder anderen individuellen Fehler zu viel gemacht haben, so wie beim 2:3. Auf der zweiten Hälfte können wir aufbauen, aber es ist schwierig, das Ganze zu verarbeiten.“