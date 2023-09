Meghans sexy Kleid dürfte Royals nicht gefallen!

Mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern treten in einer oder mehreren der insgesamt zehn Disziplinen an. Außerdem reisten zu dem einwöchigen Sportfestival mehr als 1000 Familienangehörige und Betreuer an. Es findet zum ersten Mal in Deutschland statt. „Ich bin einfach riesig stolz, wenn ich sehe, wie glücklich diese Menschen sind“, kommentierte Harry die Veranstaltung am Samstag. Zu sehen, wie entschlossen und auch widerstandsfähig die Teilnehmer seien, die oft das Schlimmste erlebt hätten, das könne sehr viele Menschen inspirieren. Harry war selbst als Offizier der British Army in Afghanistan im Einsatz.