Bergbahnen stehen vor einer harten Wintersaison

Zwei Lifte weniger

Auch bei der Großglockner Bergbahn in Heiligenblut, die seit 3. September geschlossen ist, beginnt die Skisaison am 15. Dezember. Da die Entwicklung im Tourismus leicht rückläufig ist, wurde reagiert. Geschäftsführer Peter Schmidl: „Wir werden nachhaltig arbeiten und den Viehbühel-Lift sowie den Hochfleiss-Lift auf weit über 2000 Metern Seehöhe diesen Winter nicht einschalten. Damit sparen wir auch sehr viel CO2.“ Das Skigebiet ist seit über 60 Jahren geöffnet: „Es hat immer geklappt, das wird weiter so sein.“