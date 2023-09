„Bei Klimakrise zählen Fakten, nicht Hausverstand“

Beim gestrigen 14. weltweiten Klimastreik gingen bundesweit Tausende auf die Straße. Neben elf anderen Städten hieß es auch in St. Pölten einmal mehr: „Wir sind hier, wir sind viele, haltet euch an Klimaziele!“ Auf den Katastrophen-Sommer müssen nun endlich Taten folgen, werden die Aktivisten von Fridays for Future (FFF) nicht müde, von der Landesregierung eine Trendwende in Sachen Klimapolitik zu fordern.