Anistons „Comeback“ ++ Oscarpreisträger im Talk

Ob schaurige Kreaturen oder veraltete Gesichter: Bei „Stream On“ wurde diese Woche mit einem der erfolgreichsten Maskenbildner Hollywoods gesprochen. Seit über 40 Jahren arbeitet Brian Wade bereits an großen Produktionen wie „Batman“ oder „Stranger Things“ und hat dafür bereits zwei Oscars gewonnen. Außerdem feiern wir das Comeback von Hercule Poirot, dem Meisterdetektiven, der sich nach „Tod auf dem Nil“ und „Orient Express“ nun mit „A Haunting in Venice“ an seinen bisher gruseligsten Fall macht. Und das Warten hat ein Ende: „The Morning Show“ ist nämlich zurück! Staffel drei der erfolgreichen Dramaserie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen ist ab sofort zu sehen.