Genusstouren beliebt: Von BarZiaga bis Food Rallye

Erste Linzer Food Rallye

Die Stadt kulinarisch erkunden kann man auch bei der ersten Linzer Food Rallye, die am 23. September (12 bis 17 Uhr) steigt. Für 40 Euro gibt es Kostproben in acht Lokalen. Mit dabei sind: Jack the Ripperl, my Indigo, Cubus, Freudig, Cup of Soul, Radius und DODS Frozen Wonderland. „Bei uns kann jeder einen Nachmittag lang zum kulinarischen Entdecker werden“, so Veranstalter Lorenzo Chiappani. Info: www.gustanavi.org