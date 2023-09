A10-Mega-Projekt in fünf Tunneln startet

800 Kilometer Kabel neu für Strom und Internet

Außerdem bekommen die Röhren „Ohren“. Es wird ein akustisches Monitoring verbaut, das die Sicherheit in den Tunneln erhöhen soll: Intelligente Mikrofone erkennen Gefahrengeräusche wie Hupen, Schreie, quietschende Bremsen oder einen Aufprall. Automatisch schaltet sich die nächstgelegene der 400 Kameras ein. Bild und Ton werden an die Verkehrsüberwachung in St. Michael geschickt. Einsatzkräfte werden so zielgenau zur Gefahren- oder Unfallstelle geleitet.