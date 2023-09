Bürgermeisterrochaden rund um den Kummenberg

Auch in der Nachbargemeinde Mäder geht eine Ära zu Ende: Bürgermeister Rainer Siegele, der seit 30 Jahren im Amt ist, wird sich Anfang des kommenden Jahres in den verdienten Ruhestand verabschieden. Ihn dürfte Daniel Schuster beerben. Die Fraktion „ÖVP Mäder und Parteifreie“ hat sich in einer internen Sitzung mit großer Mehrheit dafür entschieden, den 44-Jährigen zu nominieren. Die Wahl durch die Gemeindevertretung wird dann ebenfalls nur noch Formsache sein, da die Fraktion 17 der insgesamt 23 Sitze hält. Schuster, der seit zehn Jahren als Teamleiter im Bereich Elektrotechnik beim „Hilti“-Werk in Thüringen arbeitet, hat sich vor allem ein Ziel gesetzt: Er möchte die Weiterentwicklung des Ortskerns konsequent vorantreiben.