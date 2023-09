„Lärmschutzwände entlang der A 21 ohne Wirkung“

Tag für Tag fährt Hannes Weninger vom Bezirk Mödling über die A21 in die Landeshauptstadt. Sarkastisch weiß er daher zu berichten: „Die Lärmschutzwände entlang der Autobahn in diesem Bereich fügen sich idyllisch ins liebliche Landschaftsbild des Wienerwaldes.“ Als Bewohner von Gießhübl, einem Ort direkt an der A21, weiß der SPÖ-Klubobmann im Landtag aber auch: „Wirkung haben die Schutzwände keine.“