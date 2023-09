Rezepte aus dem Netz: Täter ergaunern Medikamente

Aufregung während dem Bereitschaftsdienst am Sonntag in einer Apotheke in Klagenfurt: Ein bis dato (noch) unbekannter Verdächtiger zeigte am Schalter ein Rezept vor, um sich für einen angeblich akuten Notfall ein Medikament zu holen. Mit Erfolg - dass es sich um ein gefälschtes Rezept handelte, war zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen.