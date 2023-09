Suizid-Präventionstag: Was tun gegen Selbstmord?

Heute ist Welt-Suizid-Präventionstag, und dieser steht ganz im Zeichen des Schutzes der Selbstmordgefährdeten. In Österreich nehmen sich von 100.000 Einwohnern 14 selbst das Leben. Zum Glück ist die Tendenz sinkend, schließlich hat sich die Suizidrate in den letzten 35 Jahren halbiert. Ein wichtiger Bestandteil dieser Errungenschaft ist die gut ausgebaute Suizidprävention in Österreich. Jedoch scheinen die Zahlen seit der Pandemie wieder zu steigen. Hatten Sie oder Bekannte schon mit Suizidgedanken zu kämpfen? Was hat Ihnen geholfen? Wird Ihrer Meinung nach genug für die Suizidprävention getan? Halten Sie den Diskurs darüber für offen und ehrlich genug oder handelt es sich bei dieser Thematik immer noch um ein zu großes Tabuthema? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!