„Ich kann auch kicken und bin noch titelgeil!“

Und einer war gestern besonders erleichtert: Lukas Grgic! Der Mittelfeld-Abräumer, Anfang August von Hajduk Split geholt, kam nach schwerer Grippe zum ersten Einsatz für Rapid. „Tut gut! Ich brauche bei Kondition und Kraft aber noch etwas Zeit“, so der 28-Jährige, dereinen schweren Krankheitsverlauf mit hohem Fieber und Rückschlägen hatte. „Darum hat’s vom Arzt so lange kein Okay gegeben.Ich muss mich langsam steigern, aber dann gibt’s Vollgas.“ Dafür ist Grgic, davor auch bei LASK, WSG Tirol und Ried, bekannt. „Ich möchte als Führungskraft vorangehen, habe bewiesen, dass ich auch kicken kann.“