Legendäres Klavier von Freddy Mercury versteigert

Im Vorfeld der Auktion waren sämtliche Auktionsgegenstände, die aus Mercurys Privathaus „Garden Lodge“ im Londoner Stadtteil Kensington stammen, in den Räumen von Sotheby‘s zu sehen. Die Ausstellung „Freddie Mercury - A World Of His Own“ lockte laut Sotheby‘s rund 140.000 Besucher an.