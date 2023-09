Zwei Tote an der Ostküste Mallorcas geborgen

Der Vater und sein Sohn waren am Sonntag vor zwei Wochen von Menorca aus in See gestochen. Trotz einer Unwetterwarnung wollten sie mit dem Segelboot „Makan Angin“, das in Frankfurt zugelassen war, etwa 90 Kilometer zurücklegen. Als Angehörige am Abend des 27. Augusts nichts mehr von den beiden gehört hatten, alarmierten sie die Polizei. Die Seenotrettung suchte daraufhin mit Schiffen und aus der Luft nach den Seglern. Der Fundort der Leichen liegt auf der Strecke zu ihrem geplanten Zielhafen.