Bayerns Transfer-Komitee als Teufel im Detail?

Vier gescheiterte Deals am letzten Tag des Transferfensters haben beim deutschen Rekordmeister Bayern München Spuren hinterlassen. Die Entscheidungen hinsichtlich der Verpflichtungen mussten von mehreren Verantwortlichen, anstatt von einem einzigen Sportchef, abgenickt werden. Ein zu langer Prozess, wenn es darum ging, in der finalen Phase schnell aktiv zu werden. Die achtköpfige Gruppe rund um Uli Hoeneß, Karlheinz-Rummenigge und Co. diskutierte im August über gleich mehrere Optionen, ehe man sich auf die Wunschkandidaten festlegte. Da war die Zeit allerdings schon ein wesentlicher Faktor.