Astrologie-Tipps für leidgeprüfte Teenager-Mütter

,Natürlich werden auch diesem Sternzeichen typische Eigenschaften zugeschrieben. Positiv hervorzuheben sind eine extrem ausgeprägte Diskussionsfreudigkeit, großes Talent, unangenehmen Pflichten auszuweichen und ein hohes technisches Verständnis (Handy, Zocken, Fernseher). Zu den negativen Eigenschaften zählen mangelndes Verständnis von Körperpflege und Ordnung, niedrige Toleranzgrenze und eine gewisse Sprunghaftigkeit. So kann ein Zustand ausgeprägter Liebenswürdigkeit plötzlich und ohne Vorwarnung in einen extremer Widerspenstigkeit oder eben in die Kein-Bock-Mentalität wechseln. Warum, ist leider noch immer nicht erforscht.