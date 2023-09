Häftling auf Ausgang bedroht Mann vor Lokal

Die Polizei wurde am Nachmittag zu einem Lokal in der Elisabethvorstadt in Salzburg gerufen, weil ein Mann dort einen anderen „mehrfach gefährlich bedroht“ hatte, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Die Beamten brachten den 28-jährigen Afghanen zur Polizeiinspektion Bahnhof. Dort verhielt er sich sehr aggressiv und reagierte auf Beruhigungsversuche durch die Beamten mit Widerstand.