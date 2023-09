„Margaritaville“-Sänger im Alter von 76 gestorben

„Er hat sein Leben bis zum letzten Atemzug wie einen Song gelebt und wird von so vielen unermesslich vermisst werden“, hieß es in einer Mitteilung, die auf seinen Social-Media-Konten und seiner Internetseite in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) verbreitet wurde. „Jimmy ist in der Nacht des 1. September friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Musik und seinen Hunden.“