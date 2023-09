Jetzt ist auch noch Briefe verschicken teurer

Rund 1000 Briefe verschickt das Land Salzburg pro Tag. So die Schätzung von Christian Pirchl von der Poststelle am Mozartplatz. „Im Herbst und vor Weihnachten mehr, im Sommer weniger“, sagt Pirchl. Die „Krone“ rechnet beispielhaft vor: Aktuell zahlt die Salzburger Behörde jeden Werktag über 800 Euro für den Briefversand. Mit den neuen Preisen würden es pro Tag knapp 150 Euro mehr sein. Pro Monat käme das Amt also auf knapp 3200 Euro Mehrkosten – wobei Behörden meist Sonderkonditionen erhalten, die hier nicht berücksichtigt sind.