Jaguarschwestern im Zoo Salzburg sind in Badelaune

„Jaguare sind gute Schwimmer, da in ihrer Heimat auch im Wasser lebende Tiere wie Kaimane oder Fische zu ihrem breit angelegten Beutespektrum gehören“, weiß Kuratorin Lisa Sernow. „Sie sind sogar in der Lage, längere Strecken im Wasser zurückzulegen und beispielsweise Flüsse zu durchqueren.“ Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die drei derzeit im Zoo Salzburg lebenden Jaguarweibchen an heißen Tagen so gerne Baden gehen und manchmal mehr im Wasser als an Land anzutreffen sind. „Sie machen einfach das Beste daraus“, schließt Geschäftsführerin Sabine Grebner.