Thiem und Ofner im Einsatz ++ Rapid fehlen Stützen

Dominic Thiem und Sebastian Ofner kämpfen um den Einzug in die dritte Runde der US Open, Rapid muss in Florenz auf zwei wichtige Spieler verzichten und Clemens Doppler beendet seine Beach Volleyball Karriere - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 30. August.