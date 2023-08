Erst „Fehlkauf“, nun „größtes Spiel der Karriere“

Für Matthias Seidl und Leo Querfeld gab es noch einmal einen Extra-Kick, Rangnicks Einberufung in das A-Team. Schlagzeilen für zwei junge Rapidler. Die Roman Kerschbaum selten liefert. „Ich bin nicht der Typ, der drei Spieler überspielt, spiele unauffällig, für die Mannschaft, für viele unter dem Radar“, so der 29-Jährige. Der nach seinem Wechsel von der Admira letzte Saison in Hütteldorf schon als Fehlkauf abgestempelt wurde. „Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe den Schritt nie bereut. Vieles, was geschrieben wurde, war Blödsinn, keine konstruktive Kritik. Ich weiß, was ich geben kann.“ Derzeit viel.