Tiroler mit SS-Tattoos schlägt wegen Davidstern zu

Bekannten vor Lokal Kopfstoß versetzt

Doch in der Nacht vor Silvester soll ihn vor einem Lokal in Wörgl eine Kette mit einem Davidstern-Anhänger dermaßen in Rage gebracht haben, dass er dem Träger mit einem Kopfstoß die Nase brach. „Wir kennen uns, mögen uns aber nicht. Der Fall hat rein gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Er hätte auch ein Kruzifix an seiner Halskette haben können. Außerdem war ich betrunken“, meinte der 28-Jährige. Doch im Zuge der Auseinandersetzung soll er auch seine Brust mit dem SS-Totenkopf-Tattoo hergezeigt haben. Und genau dieser Umstand brachte die Ermittlungen rund um die Wiederbetätigung in Gang.