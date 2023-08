Regen: Hangrutschungen im Grenzgebiet möglich

Kleinräumige Überflutungen möglich

Gegen Abend soll der Niederschlag intensiver werden, insbesondere in der Grenzregion zu Slowenien sind 20 bis 40 Liter möglich. „Punktuell kann es zu Problemen kommen. Vereinzelt sind Murenabgänge und kleinräumige Überflutungen möglich“, sagt Wölfelmaier. In der Nacht sollte sich der Regen abschwächen, am Mittwoch nicht mehr viel nachkommen.