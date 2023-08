Daum zu Beckenbauer: „Wir brauchen dich noch“

Nach Lothar Matthäus spricht jetzt auch Ex-Trainer Christoph Daum über den Gesundheitszustand von Fußball-Legende Franz Beckenbauer und richtet emotionale Worte an ihn (siehe Video oben). „Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen lassen, der mir eigentlich auch sehr guttut, um ihm zu sagen: Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen. Wir brauchen dich noch“, so der an Lungenkrebs erkrankte Daum.