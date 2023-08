Dauer-Schranne statt Autos am Mirabellplatz

Schiester denkt für den Bereich um die Andräkirche an eine „permanente Schranne“. Also einen Wochenmarkt mit mehreren dauerhaften befestigten Ständen und gastronomischem Angebot. Am Donnerstag soll der Markt dann um die aktuellen Stände erweitert werden. „Die Schrannenstandler brauchen sich nicht zu fürchten“, stellt Schiester klar. Eine Umsetzung wird freilich erst nach Fertigstellung einer möglichen ersten S-Link-Etappe spruchreif, also in einigen Jahren.