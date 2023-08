„Dann ist es vorbei“: Kane-Deal drohte zu platzen

„Es ging in jener Nacht noch einmal um einen größeren Betrag. Jan (Anm. d. Red.: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen) hat dann gesagt: ,Keinen Penny mehr!‘ Es hat sechs Stunden gedauert, bis Levy (Tottenham-Boss Daniel Levy) akzeptiert hat, dass wir in der Hinsicht stur bleiben, und der Flieger, der schon seit dem Morgen in Stansted für Harry bereitstand, endgültig abheben konnte“, so Hoeneß. Der Deal im Sommer drohte zu platzen: „Harry hat an dem Vormittag gesagt: ,Wenn wir bis zum Abend keine Lösung haben, spiele ich am Sonntag für Tottenham. Und dann ist es vorbei, dann werde ich keinen neuen Vertrag bei Tottenham unterschreiben und nächstes Jahr ablösefrei gehen.‘“