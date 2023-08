Kleiner Levin (2) hatte nach Poolsturz Schutzengel

Gute Nachrichten aus dem Kepler Uniklinikum in Linz: Dort ist jener zweijährige Bub auf dem Weg der Besserung, der am Donnerstag in einen Swimmingpool in Schleißheim gestürzt war. Sein Vater reagierte nach dem Unglück richtig, begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.