Wiener Musik-Doku ++ Frauenpower bei „Star Wars“

Diesmal wird ein Blick in die österreichischen Kinos geworfen. Da ist ab sofort „Vienna Calling“ zu sehen, eine Ode an die Wiener Kunst- und Kulturszene. Mit dabei: bekannte Musiker wie Voodoo Jürgens oder Der Nino aus Wien. krone.tv hat sie bei der Premiere getroffen. Außerdem gehts um die großen Highlights auf den Streaming-Plattformen, wie beispielsweise „Ahsoka“ - die neue Star Wars-Serie mit vollem Frauenpower! Und es wird heiß, stressig und emotional bei „The Bear“. Kann die zweite Staffel an den Erfolg der ersten anknüpfen? Die Antwort gibt’s diese Woche bei „Stream On“.