„Habe so eine Stimmung überhaupt noch nie erlebt!“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Gratulation an die Mannschaft. Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, die sehr gut war. Wir haben es geschafft, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. In der zweiten Halbzeit hat Fiorentina gezeigt, welch unglaubliche Qualität sie haben. Wir haben es im Verbund aber geschafft, sehr wenig zuzulassen. Was die Einstellung und Leidenschaft betrifft, kann ich meiner Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Die Stimmung war unglaublich, ich habe so eine Stimmung in diesem Stadion überhaupt noch nie erlebt. Das war heute eine runde Geschichte, auch wenn wir wissen, dass erst Halbzeit ist. Ich glaube nicht, dass sich unsere Chancen verschlechtert haben.“