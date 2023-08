Saudi-Klub lockt Salah mit 200 Millionen Euro!

Salahs Management hatte zuletzt einen Wechsel bestritten, mit Verweis auf den bis 2025 gültigen Vertrag an der Anfield Road: „Wenn wir vorgehabt hätten, Liverpool in diesem Sommer zu verlassen, dann hätten wir letzten Sommer den Vertrag nicht verlängert.“ Doch hinter den Kulissen soll sich der Angreifer mit seinen Beratern bereits ziemlich konkret mit dem Deal beschäftigen, an Abschied denken.