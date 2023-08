Lars von Trier eckt mit Russland-Aussage an

„Unheimliche Tötungsmaschinen“ gegen Russland einsetzen?

Damit hatte sich der 67-Jährige am Dienstagabend an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Kremlchef Wladimir Putin und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen gerichtet. Er ging damit auf einen Besuch von Selenskyj in Dänemark ein, in dem er zusammen mit Frederiksen in einem F-16-Kampfjet saß. Frederiksen habe dabei lächelnd „im Cockpit einer der unheimlichsten Tötungsmaschinen unserer Zeit“ posiert, meinte von Trier.