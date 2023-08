Haris Tabakovic: „Alle müssen schnell erwachen“

Der am Anfang noch von Herthas Größe in Deutschland überrascht war: „Der Verein hat viel Geld in die Hand genommen und will zurück in die Bundesliga. Der Druck ist daher riesig!“ Bei der Infrastruktur kommt Tabakovic ins Schwärmen: „Das Trainingszentrum ist der Wahnsinn. Als Spieler hast du hier wirklich alles.“