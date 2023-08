Benediktinermarkt feiert seinen 75. Geburtstag

Der bekannte Benediktinermarkt feiert heuer den 75. Geburtstag. Im Oktober steigt das Fest. Es gibt eine Bierkutschenfahrt, Schulen werden eingeladen. Der Markt ist viel mehr als nur Bauernbrot und buntes Gemüse. Stilecht gelingt ihm der Spagat zwischen eingesessenen Standlern und Haubenküche. In den vergangenen Jahren des Generationswechsels blühte er zu neuer Beliebtheit auf und ist eine wahre Liebeserklärung an die Region. Jeden Donnerstag und Samstag ist Markttag. Mittlerweile gibt es 18 Gastronomen. Auch Schlemmen am Markt wird großgeschrieben.