Das geschah mit der Nase von Kalina aus Bulgarien

Die Anfänge der tragischen Geschichte finden sich in ihrer Schulzeit. Bei einem Unfall brach sie sich hier die beiden Schneidezähne ab, die sie später, während ihres Kunst-Studiums in London, durch Kronen ersetzen lassen wollte. Beim Eingriff aber bohrte der Zahnarzt unglücklicherweise zu tief in die Knochenbasis, woraufhin sich eine Infektion entwickelte, wegen der es einer Folge-OP bedurfte.