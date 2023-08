Festspiele der Liebe mit einem weiblichen Romeo

Konzertant dreht sich in diesem Sommer in Salzburg alles um die schönste Sache der Welt. Doch nicht nur die Stoffe erzählen davon, auch die Protagonisten der drei nichtszenisch aufgeführten Opern. Darunter eine Indianerkönigin, androgyner Romeo und eine liebestrauernde Dido, die ihr Volk mit in den Untergang reißt.