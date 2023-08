Sicherheit am Schulweg hilft auch in der Freizeit

In Niederösterreich hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle auf dem Schulweg seit 2019 bei rund 60 eingependelt. Nur im Corona-Jahr 2020 gab es einen Ausreißer nach unten. Im Schnitt wurden pro Jahr knapp über 60 Kinder dabei verletzt. Wobei sich die Sicherheit für Taferlklassler & Co. in den vergangenen zehn Jahren erhöht hat. Das zeigt die Statistik (siehe Grafik unten).